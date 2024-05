Sindacato Carabinieri. Oggi le consultazioni

Appuntamento oggi alle 10 a Villa Fenaroli per il primo congresso regionale di Pianeta sindacale carabinieri, Psc-Assieme, l’associazione di categoria della Benemerita, tra le più rappresentative, che affronterà il banco di prova delle elezioni dei propri vertici. Tutti i carabinieri saranno chiamati a scegliere per la prima volta chi li rappresenterà e i dirigenti che guideranno l’organizzazione per i quattro anni a venire. "Un evento unico nella storia dell’Arma - ha sottolineato il segretario generale, Vincenzo Romeo -, anche per lo sviluppo del sindacalismo italiano". Psc-Assieme si è affermata solo di recente nel nuovo panorama di apertura alla sindacalizzazione delle forze armate. B.Ras.