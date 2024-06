A Pizzighettone e Camisano nuovi comandanti per i militari dell’Arma

Nuovi comandanti dei carabinieri per le stazioni di Pizzighettone e Camisano. Il maresciallo ordinario Davide Cariello ha assunto le redini della caserma situata nel borgo che confina con il Lodigiano. Salernitano, trentatreenne, Cariello ha conseguito la laurea in Lettere Moderne e in Scienze Giuridiche e della Sicurezza, e si è arruolato nell’Arma nel 2016. L’anno successivo ha superato il concorso per il ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri ed è stato ammesso a frequentare la Scuola Allievi Marescialli di Firenze. Da luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di Maresciallo addetto nella Stazione Carabinieri di Rivolta d’Adda (CR) fino ad aprile 2024 conseguendo l’attestato SFERA relativo alla Formazione per le reti antiviolenza. In questi giorni, il nuovo comandante della stazione di Pizzighettone ha preso contatto con i territori e le realtà economiche della cittadina ma anche di San Bassano, Cappella Cantone, Acquanegra Cremonese, Crotta d’Adda e Grumello Cremonese ed Uniti, ricadenti nella competenza territoriale della Stazione di Pizzighettone. A Camisano invece, il nuovo comandante di Stazione è Fabio Ianne, 29 anni, originario di Campi Salentina (LE): negli ultimi tre anni ha prestato servizio come addetto nella Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia (BG). Il neo comandante si è arruolato nell’Arma nel dicembre 2017 e, durante la frequenza presso la Scuola Allievi di Roma, ha vinto il concorso come Allievo Maresciallo. Nel 2018 Ianne si è trasferito presso la Scuola Marescialli di Firenze dove ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche della sicurezza. Nel febbraio del 2024, ha conseguito anche la laurea magistrale in giurisprudenza. Ad entrambi il Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Sambataro, ha augurato buon lavoro. L.R.