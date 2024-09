Nuove telecamere in centro. Occhi elettronici in azione anche in piazza Garibaldi

Nuove telecamere di sorveglianza nelle piazze Garibaldi e Campello. Tre nuovi apparecchi installati per un sistema di videosorveglianza che rafforza il controllo in città elevando il livello di sicurezza: da alcuni giorni nuovi occhi elettronici vegliano su Sondrio grazie all’intervento finanziato dalla Regione Lombardia sul bando per i distretti del commercio, per un importo vicino ai 68mila euro. A essere coinvolte sono le piazze Campello, già coperta da tempo, e la centralissima piazza Garibaldi, il salotto di Sondrio, che, invece, era sprovvista di telecamere. E di occhi anche a Sondrio, visti gli episodi di cronaca dell’ultimo periodo, non ce ne è mai abbastanza. "Con questo intervento proseguiamo nel programma di potenziamento della videosorveglianza nelle diverse zone della città - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -. Il telecontrollo, unito all’ottimo lavoro svolto dalle Forze dell’ordine, agisce anche in maniera preventiva e repressiva nei confronti di malintenzionati, influendo in maniera positiva sulla percezione di sicurezza dei cittadini, che è preziosa per la qualità della vita e che intendiamo preservare. Grazie al contributo di Regione Lombardia, all’impegno della Polizia Locale, dei professionisti e dei tecnici incaricati, oltre che della Banca Popolare di Sondrio, che si è resa disponibile a installare alcuni apparati su immobili di sua proprietà, abbiamo ultimato un intervento di grande rilevanza per Sondrio e per i cittadini".

Il sistema, tecnologicamente all’avanguardia, permette di monitorare ampie aree con ottime risoluzioni delle immagini, sia diurne che notturne. Fulvio D’Eri