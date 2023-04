"Noi siamo a favore dei cittadini e non contro qualcuno"

A poco più di un mese dalle comunali, previste per il 14 e il 15 maggio, nel capoluogo proseguono senza sosta le presentazioni delle varie liste a sostegno di ognuno dei tre candidati alla poltrona di primo cittadino. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella sede di via Cesare Battisti si sono presentati i candidati della lista "Sondrio Viva!", compagine del sindaco uscente Marco Scaramellini. Trentadue i candidati, 19 uomini e 13 donne, presenti nelle liste elettorali e nei manifesti in rigoroso ordine alfabetico, senza cioè nessun capofila.

Di questi ben 14 erano presenti anche 5 anni fa e quindi i volti nuovi sono 18 tra i quali la diciottenne studentessa Maria Giordano. "È una lista che è un mix tra continuità e rinnovamento – ha detto Scaramellini -, tra chi ha già fatto con me un percorso importante e chi lo inizia oggi. Tutti condividiamo il focus: lavorare per il bene della nostra città in modo disinteressato e con senso civico. Noi ci proponiamo a favore dei cittadini e mai contro nessuno. Opereremo in questo modo: ascolto, sintesi e poi avviamo il processo decisionale. Noi cerchiamo di valutare le proposte nel merito, a prescindere da quale forza provengono. Sono stati 5 anni difficili, la pandemia ha stravolto un po’ tutto e tutti. Abbiamo dato ai cittadini un’immagine di serietà, siamo anche disposti a cambiare le idee. Siamo una civica pura, in abbinamento coi partiti". I candidati sono Patrizia Benini, Giorgio Beraldo, Angelo Betti, Alessandro Bettini, Giulia Biglioli, Francesca Canovi, Lucio Castellini, Luca Centelleghe, Ivan Ciocchini, Tiziana Colombera, Enzo De Simone, Michele Diasio, Rachele Donghi, Marcella Fratta, Pietro Gatti (Micio), Giovanni Gherardi, Maria Giordano, Letizia Greppi, Matteo Ligari, Valentina Lorenzini, Stefano Mandelli, Carlo Mazza, Gigi Moltoni, Lucia Paindelli, Cristina Pedrazzoli, Claudia Personeni, Luigi Proietti, Stefano Ramponi, Andrea Serini, Virna Tavelli, Demetrio Veglianisi, Sergio Zoia.