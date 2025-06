Nicola e Manuel presto sacerdoti

Sono attesi centinaia di fedeli anche dalla Valtellina sabato prossimo alle 10, in cattedrale a Como, dove il vescovo Oscar Cantoni presiederà il rito di ordinazione di quattro sacerdoti. Di questi, due sono valtellinesi: Nicola Bergomi, 34 anni compiuti a maggio, nativo della parrocchia San Giovanni Battista di Lanzada, nella comunità pastorale della Valmalenco, e Manuel Dei Cas, 27 anni, della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Bormio. Gli altri due futuri sacerdoti sono Mauro Cavallaro, 26 anni, di Olgiate Comasco, e David Martinez, 31 anni, di Cernobbio. I quattro futuri don hanno scelto come motto, per accompagnare il giorno della propria consacrazione presbiterale, un versetto del capitolo quinto della Lettera ai Romani: "L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori". "Sarà un momento di gioia e di festa – dicono –: vi chiediamo di accompagnarci e sostenerci con la vicinanza, l’amicizia, la preghiera".