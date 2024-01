Neve sicura. Stand ed eventi di prevenzione

Anche Aprica e Madesimo saranno protagoniste della giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, organizzata dal Cai e dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Sensibilizzazione, informazione e prevenzione dei pericoli insiti nella frequentazione della montagna invernale, legati soprattutto alle valanghe, alle scivolate su terreno ghiacciato e all’ipotermia, sono le parole chiave per descrivere l’edizione 2024 della giornata nazionale “Sicuri con la neve“.

Un evento diffuso, che coinvolge decine di località alpine e appenniniche di dodici regioni, attraverso il quale il Cai e il Cnsas, che quest’anno celebra il 70° anniversario, intendono diffondere la conoscenza dei comportamenti e degli accorgimenti necessari per diminuire il rischio di essere coinvolti in incidenti, anche nei confronti di chi ha maggiore esperienza.

In provincia di Sondrio sono due le località coinvolte: ad Aprica, in località Magnolta, ci sarà uno stand informativo e sul campo neve saranno effettuate prove di autosoccorso mentre a Madesimo, località Montespluga, ci sarà un campo neve organizzato per la ricerca ArtVa, ricerca multipla e prove di autosoccorso. In Lombardia saranno coinvolti il comprensorio Maniva Ski Collio Val Trompia e Bazena Breno (Brescia), Monte Pora (Bergamo) e Santa Margherita Staffora (appennino pavese).

La giornata prevede dimostrazioni di soccorso di travolti da valanga con l’utilizzo di ArtVa, sonda e pala, strumenti obbligatori per i frequentatori di ambienti innevati nei quali sussistano pericoli di valanghe. Saranno organizzati convegni in tema di prevenzione e autosoccorso. Per informazioni: www.sicurinmontagna.it. F.D’E.