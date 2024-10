Neuropsichiatria infantile. Il neodirettore è Inverno

Il nuovo direttore della struttura complessa di "Neuropsichiatria infanzia e adolescenza" è Michelina Inverno (in foto al centro). Dopo aver vinto il concorso indetto la primavera scorsa, la Inverno ha ricevuto la nomina nei giorni scorsi direttamente dal direttore di Asst Valtellina e Alto Lario Monica Fumagalli. Nata a Napoli ma valchiavennasca di adozione, dove risiede dall’età di nove anni, si è laureata in Medicina e chirurgia all’università degli Studi di Milano per poi specializzarsi in Neuropsichiatria infantile all’Università degli Studi di Pavia. Dopo l’esperienza all’Istituto nazionale neurologico Besta di Milano, per vent’anni ha lavorato come dirigente medico all’Asst di Lecco dividendosi tra la sede ospedaliera e il servizio ambulatoriale nel polo territoriale di Bellano. Nel novembre del 2020 si è trasferita all’Asst Valtellina e Alto Lario fino a essere nominata sostituto del direttore della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza lo scorso settembre. "Sono contenta per questa nomina che mi consente di proseguire i progetti di sviluppo avviati e di garantire stabilità a un servizio chiamato a rispondere a una domanda che, tra il 2019 e il 2023, ha registrato una crescita superiore al 50 per cento – dice Michelina Inverno -. Siamo presenti sull’intero territorio, da Livigno a Dongo, e seguiamo bambini e ragazzi con sostegno scolastico, attualmente 905, dall’infanzia alla maggiore età, accompagnandoli fino al termine delle superiori. Per garantire loro la migliore assistenza collaboriamo con gli Uffici scolastici provinciali di Sondrio e Como, con i Servizi sociali dei Distretti, con il Servizio tutela minori e con il Tribunale dei minori di Milano".