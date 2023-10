Navigazione sul Lario. Un mare di problemi

COMO

L’estate 2023 sul lago sarà ricordata per il boom di turisti in arrivo dal tutto il mondo e per i problemi della Navigazione, tra guasti che hanno interrotto per settimane i collegamenti offerti dalle navi veloci e problemi causati dal maltempo che, soprattutto dalla metà di agosto, ha reso complicato navigare sul Lario. A farne le spese insieme ai turisti anche i pendolari che utilizzando piroscafi, aliscafi e battelli per recarsi a scuola e al lavoro i quali temono che i disagi li accompagneranno anche nei mesi a venire. L’ultima disavventura è stata resa nota in questi giorni e riguarderà lo scalo di Tavernola, uno dei più importanti nel primo bacino del lago: a partire da domani i battelli non potranno attraccare, si teme per una decina di giorni, per i lavori di sostituzione di un cavo elettrico subacqueo.

Navigazione ha spiegato che non è responsabile del disservizio, visto che i lavori sono in capo ad Enel, ma a farne le spese saranno ancora una volta studenti e pendolari. Il salto di fermata non prevede rimborsi per autobus e parcheggi, anche se Navigazione ha fatto sapere ai possessori di abbonamenti e carnet di biglietti che potranno utilizzarli per scendere al pontile di Cernobbio, che è il più vicino. Intanto la società in un incontro che si è svolto venerdì sera nella biblioteca di Lenno si è impegnata a potenziare la sua flotta grazie all’arrivo, entro i prossimi due mesi, di una nuova imbarcazione "rapida" che verrà mandata qui dal lago Maggiore. "Abbiamo raccolto le istanze che ci sono state sottoposte, relative soprattutto al miglioramento del servizio e alla manutenzione della flotta, con particolare riferimento alle navi utilizzate per gli spostamenti veloci, come gli aliscafi e i catamarani – spiega l’onorevole della Lega, Eugenio Zoffili che ha partecipato all’incontro – Come Parlamentare del territorio continuerò il lavoro intrapreso, facendomi tramite e portavoce delle loro proposte presso le sedi opportune". Tra le novità, illustrate dai vertici di Navigazione, la possibilità per gli abbonati di prenotare anche il posto a bordo, così da avere la garanzia di trovarlo sempre libero.