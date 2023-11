Nameless Festival edizione 2024. Svelati i primi nomi dei cantanti

ANNONE BRIANZA (Lecco)

Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics. Sono i primi nomi degli artisti che si alterneranno sui 5 palchi del Nameless Festival in programma tra il 14 e il 16 giugno ad Annone Brianza. Sono stati annunciati ieri in anteprima dagli organizzatori dell‘evento internazionale a cui durante l‘ultima edizione hanno partecipato oltre 100mila spettatori arrivati da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. Rispetto alla passata edizione non ci saranno più i token, sebbene siano stati utilizzati per la prima volta in Italia proprio al Nameless: gli acquisti avverranno tramite smartwatch, smartphone o carta di pagamento.

Verranno inoltre installate postazione per erogare gratuitamente acqua e saranno gratuiti pure i parcheggi che verranno ridisegnati. La prima del Nameless è stata nel 2013 a Lecco, nel 2015 il trasferimento a Barzio e dal 2022, dopo lo stop di due anni per la pandemia di Covid, l‘approdo nell‘immensa area di 400mila metri quadrati tra Annone, Molteno e Bosisio Parini. È stato un continuo crescendo, di cui ha beneficiato tutto il territorio: grazie al Festival musicale, Annone è stato inserito nella Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza quest’anno stilata da Airbnb.

Daniele De Salvo