Musica e poesia con Mozart e Shakespeare

“Viola, violino e violoncello incontrano William (Shakespeare)“: è il tredicesimo evento della rassegna Aspettando il Museo, realizzata in collaborazione con Biblioteca comunale Giuseppe Pontiggia e il Museo Civico di Erba. Protagonisti saranno l’attore Marco Ballerini, e i musicisti Stefan Coles al violino, Luca Meschini alla viola e Issei Watanabe al violoncello, in una sorta di connubio tra le parole del poeta britannico e le note di Mozart. Lo spettacolo è in programma domenica 19 novembre alle 21 a Villa Parravicino Sossnovsky, via Cantù 15 a Erba (Como), con ingresso gratuito.