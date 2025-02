Museo dell’Homo Selvadego. Migliorie con un occhio al Trentino

"Sarà una vera e propria trasformazione". Ad assicurarlo sono il vicepresidente della Comunità montana Valtellina di Morbegno Pietro Taeggi e il consigliere delegato alla Cultura Barbara Marchetti e il riferimento è al Museo dell’Homo Selvadego di Sacco, in Valgerola, di cui è proprietaria perché grazie al finanziamento di 77mila euro della Provincia sarà possibile mettere in sicurezza e riallestire il sito storico e valorizzarne il patrimonio artistico, in particolare il contenuto della Camera Picta. Il ciclo dipinto al suo interno, risalente alla seconda metà del XV secolo. "Grazie al contributo della Provincia – entrano nel dettaglio Taeggi e Marchetti - potremo dare corso a un articolato progetto di valorizzazione e promozione del Museo dell’Homo Selvadego che, nella nuova organizzazione, potrà rientrare a pieno titolo nel circuito museale regionale. L’intervento sull’edificio storico è il primo passo, poiché intendiamo migliorare la fruibilità e sistemare l’impiantistica, partendo dalla messa in sicurezza sia degli esterni che degli spazi interni". I lavori sulla struttura, situata nei pressi della chiesa parrocchiale, potrebbero iniziare a primavera per una durata di alcuni mesi. Nel mentre, sarà sviluppata l’azione per approfondire e promuovere la conoscenza del sito storico attraverso supporti multimediali di facile utilizzo che raccontino il mito dell’uomo selvatico. "Vorremmo attivare collaborazioni virtuose anche con il Mets, il Museo etnografico Trentino San Michele, che ha sviluppato progetti specifici su questo simbolo della tradizione popolare conosciuto in tutto l’arco alpino".