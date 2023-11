Valtellina, precipita nella diga durante i lavori: nuota per 10 minuti nell’acqua gelida e poi muore

Sernio (Sondrio), 25 novembre 2023 - È stato ripescato nella notte fra venerdì e sabato 25 novembre, il corpo senza vita di Amilcare Marchetti, 54 anni, precipitato nell'invaso di Sernio-Lovero, in Valtellina, mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione al bacino artificiale di A2a. Il drammatico incidente è avvenuto ieri dopo le 15, quando l'operaio, per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tirano, guidata dal capitano Riccardo Angeletti, è scivolato nell'acqua gelida. Ci sono i filmati a dare una prima ricostruzione dell'accaduto: l'uomo avrebbe nuotato per circa 10 minuti nell'acqua ghiacciata per cercare di guadagnare la riva e poi, stremato, è finito a fondo.

Il 54enne era solo nell'intervento di manutenzione. Era dotato di un giubbotto salvagente? Aveva scarpe idonee ? Lo stabilirà l'inchiesta della Procura di Sondrio con le indagini dei carabinieri e la visione delle telecamere dell'impianto di A2a. Nella notte i sub dei Vigili del fuoco fatti intervenire da Milano hanno recuperato il cadavere, ora ricomposto all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. I magistrati valuteranno nelle prossime ore se sia necessaria l'autopsia o si possa restituire la salma del lavoratore, che risiedeva a Tirano, alla famiglia.