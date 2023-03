Incidente mortale sui binari a Berbenno: raccolta fondi per riportare la salma in patria

Gli amici dei ragazzi travolti dal treno stanno aiutando le famiglie dei due ragazzi

Sondrio - Si è svolto l’altra sera un momento di raccoglimento al Centro culturale islamico di via Tremogge a Sondrio per Meriton Ajeti, uno dei due quindicenni morti domenica travolti dal treno a Berbenno. La comunità, che non ha certo dimenticato l’amico di Meriton ossia Manuel Gabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate, da famiglia argentina e anche lui residente nel capoluogo valtellinese, ha voluto fare una colletta fra i musulmani intervenuti per sostenere la famiglia nel riportare in Kosovo, per la cerimonia funebre e la sepoltura, la salma del giovane rimasto ucciso nel tragico incidente, ma più che altro per aiutare la mamma: raccolti circa 7mila euro, ma non è la somma definitiva.

Il viaggio per il rimpatrio, tuttavia, non potrà essere effettuato prima dell’avvenuta autopsia in programma oggi per entrambe le giovanissime vittime all’obitorio dell’ospedale di Sondrio, disposta dalla Procura. Sul fronte delle indagini gli inquirenti hanno, nel frattempo, ascoltato alcuni dei minorenni che domenica hanno preso parte alla spedizione alle giostre del luna park di Berbenno.

Intanto per la giornata di ieri il sindaco di Berbenno, Valerio Fumasoni, con ordinanza "a seguito della scomparsa prematura di due ragazzi deceduti in un tragico evento alla stazione ferroviaria di San Pietro Berbenno" ha proclamato nel paese lutto cittadino, invitando la popolazione a "rispettare alle 10 un minuto di silenzio e invitando i titolari di attività commerciali e pubblici esercizi alla chiusura delle serrande alle 10 per un minuto, pur senza obbligo di sospensione dell’attività". In ragione della giornata di lutto, inoltre, la bandiera "negli edifici pubblici verrà esposta a mezz’asta". A Sondrio, invece, per venerdì con inizio alle 17.30 è stata organizzata una camminata/fiaccolata in ricordo di Meriton e Gabriel, con partenza alla Piastra e ritorno qui alle 19 dopo un percorso di 4 Km.