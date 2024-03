Morelli: il Comitato si mobilita

Il Movimento popolare “Rinascita Morelli Autonomo“ reclama a gran voce un colloquio con il direttore della Asst per fare il punto della situazione sull’ospedale sondalino e intanto fissa la data della protesta. È ritornato più battagliero che mai il comitato a tutela del Morelli che, innanzitutto, tuona contro Monica Fumagalli, neo direttore dell’Asst Valtellina e Alto Lario, che, a dire dei dirigenti del comitato, non avrebbe risposto ad un loro invito ad un confronto sulle tematiche della sanità in provincia di Sondrio e, in particolare, sulle arcinote problematiche relative al Morelli.

"Caro direttore – scrivono dal comitato presieduto da Ezio Trabucchi (foto) -, è “solo“ una questione di educazione. Il 24 gennaio, all’indomani della sua nomina, abbiamo chiesto un incontro a nome dei tanti sostenitori del comitato, i 22mila cittadini che hanno aderito alla raccolta firme promossa dal movimento stesso. Un mese dopo abbiamo sollecitato un riscontro alla nostra richiesta di un incontro/confronto. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Forse possiamo rassegnarci al fatto che le migliaia di cittadini che rappresentiamo non siano meritevoli dell’attenzione del direttore generale dell’Asst ma alla buona educazione non possiamo rinunciare proprio". Sicuramente ci sarà stato un disguido, forse la dottoressa Fumagalli non ha ancora trovato il momento per un incontro che sicuramente potrebbe giovare ad entrambe le parti. Intanto il comitato ha fissato per venerdì 22 marzo alle 20.45 al Palazzetto dello Sport di Sondalo un’assemblea pubblica per "riprendere la mobilitazione popolare a tutela del Morelli e di un’efficiente sanità di Montagna".

Fulvio D’Eri