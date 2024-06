Morbegno: motociclista precipita nella scarpata, è grave

Morbegno, 22 giugno 2024 – La Statale, ex Provinciale numero 8, che porta verso il passo San Marco e collega il Morbegnese alla Bergamasca, si dimostra sempre pericolosa per gli utenti della strada. I residenti chiedono controlli a fronte di incidenti che si susseguono.

Il ferito è stato portato in ospedale a Bergamo con l'elicottero (Archivio)

L’ultimo si è verificato oggi, sabato 22 giugno, alle 11.15. Ferito un motociclista di 47 anni che scendeva dal passo alpino verso Morbegno insieme a un gruppo di amici provenienti dalla provincia di Bergamo. Il centauro ha fatto tutto da solo. Ha perso il controllo della due ruote ed è finito in una scarpata per diversi metri. L’allarme è scattato in codice rosso. L’uomo ha riportato un grave trauma alla gamba destra ed è stato elitrasportato a Bergamo all’ospedale intitolato a Papa Giovanni. Sul posto con i soccorritori, sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri di Morbegno.

A Bormio invece un ciclista di 50 anni di origine belga è stato investito. L’incidente si è verificato alle 15 e 50 lungo la strada dello Stelvio 14, di fronte allo stabilimento termale. Lo sportivo è finito in ospedale a Merano in codice giallo. Sul posto, oltre agli operatori del 118, si sono portati i carabinieri e i vigili del fuoco. C.Bia.