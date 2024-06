Vola per dieci metri dopo l’impatto con l’auto. Motociclista ferito

Scontro fra un’auto e una motocicletta in via Vittorio Veneto a Presezzo nel bergamasco. Ad avere la peggio è stato un centauro 50enne che è volato per oltre dieci metri dopo l’impatto, riportando fratture agli arti superiori e inferiori. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Immediati i soccorsi. Le condizioni del motociclista sono sembrate subito molto gravi. Il cinquantenne è stato portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenute l’automedica e due ambulanze, oltre ai carabinieri di Bergamo che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.