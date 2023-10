Morbegno in Cantina da record, oltre 5mila pass venduti nel secondo weekend

Morbegno (Sondrio), 9 ottobre 2023 - L’estate scoppiata in pieno autunno ha favorito il tutto esaurito nel corso del secondo weekend di Morbegno in Cantina, tornata dopo quattro anni di assenza. I winepass venduti sono stati 5150: 180 venerdì per il solo giro "Rosa", 2870 sabato e 2100 domenica quando i visitatori hanno potuto scegliere fra i giri "Oro", "Rosso", "Bolle" e "Green". E per i primi tre si è arrivati al tutto esaurito già nel primo pomeriggio di entrambi i giorni, quando sono state chiuse in anticipo le vendite per il raggiungimento del numero massimo previsto per garantire un accesso alle cantine ordinato e degustazioni tranquille. C'è grande soddisfazione al Comune di Morbegno, che ha promosso l'evento, e al Consorzio Turistico Porte di Valtellina, che l'ha organizzato, sia per i numeri che, soprattutto, per il gradimento espresso dai partecipanti. L'alta qualità negli assaggi di prodotti tipici e nei vini, l'attenzione ai dettagli, la dimensione culturale dell'evento, sintetizzata nel nuovo marchio cittadino, "L'arte nel gusto", hanno conquistato i visitatori, per oltre l'80 per cento provenienti da fuori provincia. C'era tanta, tantissima gente a Morbegno ma i gruppi si muovevano da una cantina all'altra in maniera ordinata: la bella atmosfera che si era respirata nel primo weekend si è mantenuta senza che si creassero situazioni caotiche. Il prossimo sarà il terzo e ultimo weekend di Morbegno in Cantina e si svolgerà in concomitanza con la 116a Mostra del Bitto che si presenta in una innovativa formula diffusa, coinvolgendo le vie, le piazze e i palazzi del centro cittadino. E saranno in molti a fare il bis, scegliendo di partecipare a entrambi gli eventi: le tante prenotazioni già ricevute danno un'indicazione molto chiara. Sul sito internet sono descritti i singoli giri con percorsi e degustazioni ed è possibile acquistare e pagare il pass on line.