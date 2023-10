Sondrio, la polizia in e-bike ha garantito la sicurezza a "Morbegno in cantina"

Sondrio, 9 ottobre 2023 - Dopo la sperimentazione in città le e-bike in dotazione alla questura di Sondrio hanno ampliato il proprio raggio d’azione e sono state impiegati nei servizi di ordine pubblico nelle altre città della provincia. Le pattuglie ciclo montate sono state impiegate in occasione dei servizi di ordine pubblico disposti con ordinanza del questore per l'evento "Morbegno in cantina" svoltosi nei due fine settimana scorsi. La presenza del personale in e-bike e stata particolarmente apprezzata dai frequentatori dell'evento, che incuriositi, non hanno esitato a porre loro qualche domanda. Le pattuglie in e-bike verranno nuovamente impiegate nel prossimo weekend in programma di "Morbegno in Cantina" e per la "Sagra del Bitto" previsti 14 e 15 ottobre. Gli agenti della squadra volanti hanno indossato i caschi donati loro dalla Mei Helmesis di Talamona.