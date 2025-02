La migliore colomba “innovativa” d’Italia si mangia in Valchiavenna: ecco dove

CHIAVENNA – Mentre mai si arriverà a stabilire una volta per tutte se la colomba pasquale sia un dolce lombardo oppure veneto, c’è un verdetto che assegna ufficialmente la cittadinanza chiavennasca alla migliore colomba in versione innovativa del 2025. Si tratta di quella al gusto di caffè e cioccolato al limone del maestro pasticciere Roberto Moreschi, pluripremiato patron di Roberto Pastry&Bakery di via Cerletti che, a detta degli stessi giudici del premio organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) a Marina di Carrara durante la Fiera del Tirreno, ha letteralmente avuto l’“effetto wow” su chi l’ha assaggiata.

La motivazione stessa stilata dal pool di esperti che componeva la giuria fa venire l’acquolina in bocca: “Il sapore del caffè è deciso e spezza benissimo la freschezza e l’acidità del limone, creando un equilibrio perfetto”. Dall’estremo nord per la migliore colomba innovativa a San Mango d’Aquino, in provincia di Catanzaro, dove nasce la migliore “classica”, quella del pastry chef Luigi Barbagallo. Le loro due colombe sono risultate impareggiabili tra le 100 in gara proposte da grandi pasticcieri di ogni regione d’Italia.

Il nuovo grande successo di Roberto Moreschi in realtà non è che l’ennesima conferma della maestrià di questo autentico artista del gusto – al suo attivo una valanga di primi posti nazionali per panettoni, pandoro e colomba e l’ingresso nella rosa dei primi sei alla Coppa del mondo di panettone - con un amore particolare per il lievito madre e il cioccolato. Classe 1977, cinque figli (“ma non so ancora se qualcuno seguirà le mie orme”), è cresciuto respirando l’atmosfera dell’attività di famiglia, iniziando fin da piccolo a mettere le mani in pasta, letteralmente. Determinato a perfezionarsi, Roberto ha frequentato numerosi corsi, assorbendo come una spugna gli insegnamenti dei migliori professionisti del settore.

Il laboratorio aperto 2018 insieme a sua moglie Debhora è presto diventato un punto di riferimento per gli amanti dei lievitati, attirando clienti da tutta Europa, dove le sue prelibatezze arrivano anche grazie allo shop on line. E a breve potrebbe esserci un nuovo riconoscimento: Roberto l’11 marzo sarà infatti a Bari per le finali di “Divina colomba”, dove su 270 partecipanti è giunto tra i primi 10 con la colomba al cioccolato e tra i primi 15 con la colomba classica. Chissà che non si arrivi a un doppio “effetto wow”, stavolta.