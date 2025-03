Master Roberto Fumasoni. Una mostra celebra le sue vittorie sugli sci

Una passione sconfinata per lo sci, un amore per la disciplina che non lo abbandona nemmeno oggi alla soglia degli 80 anni. È quella di Roberto Fumasoni, classe ’46, che ha dedicato veramente una "vita per lo sci" così come recita il titolo della mostra a lui dedicata e che è stata allestita presso la chiesa Noghera-Bianchini in via Roma a Berbenno, gentilmente messa a disposizione dai proprietari.

Nella mostra (aperta per tutto il mese) si potranno trovare i tanti cimeli di una carriera sciistica tra i master da assoluto dominatore della scena a livello nazionale ma anche di assoluto rispetto a livello internazionale. La storia sciistica di Fumasoni parte da lontano, dai primi anni ’60, quando un collega, impegnato negli esami da maestro di sci, gli ha insegnato lo "spazzaneve". E da lì è incominciato l’amore per lo sci alpino.

Negli anni ’80 ha incominciato a gareggiare e poi ha debuttato in Coppa del Mondo entrando a far parte anche della nazionale italiana master negli anni ’90. Tante le vittorie del 79enne di Berbenno, salito 19 volte sul podio in competizioni internazionali, tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi master. La chicca? Tante, come il titolo olimpico in gigante a Kranjska Gora e la conquista della coppa di cristallo (riservata al vincitore del Cdm Master).

"Tutto è nato da una serata con gli amici in cui ho dichiarato che, alla soglia degli 80 anni, stavo seriamente pensando di smettere con lo sci agonistico – dice Fumasoni -. E ad uno di loro è venuto in mente di organizzare una mostra per raccontare la mia carriera, le mie vittorie. All’inizio ero titubante, poi mi sono convinto e ho messo a disposizione il materiale".