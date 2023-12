Madesimo, riaperta la Statale 36: impianti di sci raggiungibili

Madesimo (Sondrio) – E’ stata riaperta questa mattina – domenica 3 dicembre – la strada statale 36 ‘Del Lago di Como e dello Spluga’, chiusa ieri all’altezza di Madesimo, in Valchiavenna, a causa di una bufera di neve. Lo comunica l’Anas.

La strada era stata chiusa al traffico ieri mattina, nel tratto dal km 140,600 al km 147,000, a causa delle abbondanti nevicate che si erano abbattute su Valtellina e Valchiavenna. La Statale era poi rimasta chiusa per tutta la giornata, anche per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata, ed è stata riaperta questa mattina. Una buona notizia per i residenti e anche per gli appassionati di sci che potranno raggiungere gli impianti della nota stazione turistica invernale.