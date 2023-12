Valtellina e Valchiavenna nella morsa del maltempo: bufera di neve in quota e allagamenti in valle

Madesimo - La strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 140,6 al km 147, in territorio comunale di Madesimo, in alta Valchiavenna, per una bufera di neve in corso. Lo ha comunicato poco fa Anas. "La statale - fa sapere l'Azienda nazionale strade - rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo". In Valtellina e Valchiavenna sono state abbondanti, durante la notte, le precipitazioni di carattere nevoso, sino al limite dei 700 metri.

Di forte intensità, invece, le piogge sul fondovalle. Solo ora si sta registrando una tregua dei fenomeni meteo avversi che hanno interessato l'intero territorio provinciale. Una decina gli interventi nel corso della notte da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, in particolare per allagamenti.