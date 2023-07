Madesimo, diciannovenne infortunato sulla pista di downhill

Madesimo (Sondrio), 29 luglio 2023 - Nel pomeriggio un giovane biker è stato soccorso a Pianello, nel territorio di Madesimo per un infortunio che gli è capitato in seguito a una caduta mentre scendeva sulla pista di downhill.

In aiuto al diciannovenne sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino di Madesimo insieme ai militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i sanitari. Il ragazzo è stato raggiunto sulla pista di downhill, fortunatamente in un punto non molto distante dalla strada, una volta immobilizzato per questioni di sicurezza è stato trasportato in barella fino all’ambulanza e poi portato all’ospedale di Chiavenna per accertamenti.