Nessuna pietà peri i lupi nei Grigioni. In cinque mesi abbattuti 48 esemplari

Tirano (Sondrio) – Non c’è pietà per i lupi nel Canton Grigioni, specie per quelli di loro che hanno provocato danni agli allevatori uccidendo gli “animali da reddito”, ovvero pecore e mucche degli alpeggi in quota. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio per la caccia e la pesca dal 1 settembre al 31 gennaio scorso sono 48 i lupi abbattuti: quattro esemplari da cacciatori e gli altri dai guardiani della selvaggina. Sono caduti nel vuoto gli appelli degli ambientalisti che avevano chiesto al governo cantonale di rivedere la sua decisione. A dicembre era stata consegnata anche una petizione, sostenuta da oltre 37mila firme, per fermare la regolazione del branco di lupi Fuorn, che vive in parte all’interno del Parco nazionale.

Secondo i firmatari della petizione, promossa da Wwf Svizzera, Pro Natura e BirdLife Svizzera, l’abbattimento dei lupi era contrario al regolamento della riserva. Alla fine però le proteste non hanno fermato le doppiette e la decimazione c’è stata lo stesso, anche se gli esperti assicurano che la sopravvivenza del grande predatore non è in pericolo.

Sarebbero infatti stati eliminati i branchi più pericolosi, almeno dal punto di vista delle predazioni: quello del Beverin e quelli di Vorab e Fuorn, mentre quelli di Moesola in Alta Mesolcina sono stati decimati. Grazie al piano di abbattimenti, rivendica l’Ufficio per la caccia e la pesca, il numero di predazioni è diminuito passando da 267 a 213 capi sbranati. Secondo i volontari dell’associazione “Gruppo Lupo Svizzero" dei nove branchi che Canton Grigioni, Vallese e Vaud volevano eliminare sette sono sopravvissuti almeno stando a quello che rivelano le analisi genetiche compiute sui grandi predatori abbattuti. In cinque casi è sopravvissuto un solo capobranco, negli altri un paio di esemplari. “Solo in due branchi sono stati abbattuti entrambi i genitori - spiega l’associazione - ma anche in questo caso diversi giovani lupi dell’anno scorso o dell’anno precedente sono sopravvissuti e potrebbero continuare a vivere nella regione”. In totale dall’autunno del 2024 sono stati eliminati circa un centinaio di lupi in tutta la Svizzera. I dati cantonali mostrano che alcuni esemplari sono stati abbattuti per sbaglio.