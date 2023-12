L’Orchestra di Bellagio fra un tris

L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como annuncia tre eventi speciali a ingresso libero per salutare in musica la fine dell’anno. Venerdì 29 dicembre alle 21 a Bellagio, Chiesa di San Giovanni, Gospels&Carols, con canti gospel e celebri canti natalizi con un quartetto vocale di formazione lirica. Sabato 30 dicembre alle 17 a Lecco, nella sede della Società Canottieri, i Valzer Viennesi della famiglia Strauss, che si ripropongono sabato 30 dicembre alle 21 a Bellagio, al Teatro Grigna in Civenna, per accompagnare il pubblico in un percorso elegante e gioioso con l’inserimento di arie e duetti d’operetta.