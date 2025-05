Lo spettacolo del Melloblocco. Boulderisti pronti alla sfida

La Val di Mello e la Val Masino sono pronte ad accogliere migliaia di boulder: domani prende il via un’altra edizione del Melloblocco. È ormai tutto pronto in queste due splendide vallate laterali della Valtellina, luoghi ancora piuttosto incontaminati, per accogliere il pacifico esercito dei boulder, provenienti da tutto il mondo, che effettuerà una vera e propria invasione fino a sabato. Finora gli iscritti sono oltre 1700 ma la cifra è destinata a salire perché in molti si iscriveranno nella giornata odierna e in tanti arriveranno direttamente per poter partecipare al Melloblocco, l’arrampicata sui massi nata una cinquantina di anni fa che permette a tutti, ai neofiti e ai meno esperti, di cimentarsi in affascinanti scalate a fianco dei big della specialità. L’edizione 2025, organizzata dal consorzio turistico Porte di Valtellina, saprà mantenere fede al progetto originale con novità e blocchi inediti. Tra le novità da segnalare che, proprio ieri, si è unito al team di Melloblocco anche Maximiliano Piazza con la funzione di tracciatore. La sua funzione è quella di "individuare e preparare i passaggi sui massi, cercando di creare problemi stimolanti per i bolder di tutti i livelli, dai principianti agli atleti più esperti". Si parte quindi domani alle 9 con l’apertura del villaggio a San Martino, luogo centrale dove ogni mattina i partecipanti potranno avere informazioni e aggiornamenti sul programma in base anche al meteo e dove si terranno le tante iniziative proposte. Info: www.melloblocco.it