Valchiavenna Gravel Escape. Sport all’insegna dell’inclusione. Percorsi e biciclette per tutti

Una kermesse che unisce. Accessibilità e inclusione abbinati allo svago e allo sport sono alcune caratteristiche della Valchiavenna Gravel Escape, in programma sabato e domenica, molto più di una pedalata sulle strade sterrate della Valchiavenna. Ad attestarlo sono l’attenzione alla fruibilità dei percorsi e la presenza di associazioni con attività di sensibilizzazione nella giornata di sabato. A cominciare da Admo Lombardia, che sostiene l’importanza dello sport come alleato fondamentale per la salute fisica e mentale. Con Admo saranno presenti il gruppo Aido di Samolaco e la sezione di Chiavenna dell’Avis. Sull’accessibilità dei percorsi e dei luoghi, nel quale i comuni della Valchiavenna sono impegnati, interverranno altre due associazioni di volontariato, “Il mondo che vorrei“ e “Il Quadrifoglio Valchiavenna“, a offrire l’opportunità di provare le e-bike per le persone con disabilità o ridotte capacità motorie. La bici si dimostra un mezzo di trasporto e svago per tutti: saranno disponibili vari modelli tra cui wheelchair bike, per pedalare con bambini e adulti che non possono farlo da soli, duo bike tandem e orthros tandem, con due sedute affiancate.

Tra i protagonisti del sabato, l’azienda Basso presente con una selezione di modelli per test bike dedicati, affiancata dalla squadra Enough Cycling Collective, che accompagnerà i partecipanti durante i test bike con il supporto tecnico. La partecipazione di Basso, insieme alla presenza del team Enough, offrirà un’opportunità unica per vivere un’esperienza immersiva e di alto livello nel mondo del ciclismo. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet gravelescape.it, dove è anche possibile iscriversi on line fino a giovedì, mentre il giorno successivo sarà attivo un punto per le iscrizioni nel villaggio.

F.D’E.