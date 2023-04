Lo smart working avanza sul Lario E c’è chi cresce col lavoro ibrido

COMO

Prendono sempre più piede smart working e uffici condivisi da creativi e professionisti. Ieri in via Cecilio è stato inaugurato il nuovo centro Regus, sviluppato da Bell Flex partner italiano di Gruppo IWG, leader mondiale nelle soluzioni di lavoro ibrido e di spazi flessibili con 3.500 centri in tutto il mondo 85 dei quali in Italia. "C’è una domanda senza precedenti da aziende di tutte le dimensioni e di lavoratori alla ricerca di soluzioni ibride, al di fuori di metropoli che ci permette di incrementare la presenza sempre più capillare in Italia - spiega Mauro Mordini, responsabile per l’Italia del Gruppo IWG -. L’apertura arriva quando sempre più aziende scoprono che il lavoro flessibile aumenta la felicità dei dipendenti e aiuta l’ambiente". Il nuovo centro aperto a Como, con 200 postazioni, si aggiunge a quelli già gestiti da Bell a Cagliari, Trieste e Varese. "L’intera area è oggetto di un importante rinnovamento: parliamo di ex aree industriali riconvertite in spazi commerciali, spesso per il settore tecnologico - sottolinea Cesare Lanati, ceo di Bell Flex -. Lo sviluppo di via Cecilio ne è un esempio: portiamo valore e occupazione in uno stabile abbandonato". Sviluppato su 3 piani il centro di co-working ha reception, sale riunioni, zona cucina e tante stanze. R.C.