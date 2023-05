Lo scarto della seta diventa un’opera d’autore

SAREZZO (Brescia)

Il girino Gigetto, opera di land art di Stefano Badessi, artista cremonese 40enne, conosciuto anche come S.O.B., arriva al museo "I Magli" di Sarezzo, dove resterà dal 27 maggio al 2 giugno. L’iniziativa si colloca all’interno del "Cûlma Fest", organizzato dalla Comunità montana di Valle Trompia, in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Dopo essere stato ospite a Brescia Gigetto comincerà a percorrere la Valle Trompia. Si tratta di un girino lungo 4 metri realizzato con il prodotto di scarto della seta dell’azienda Mantero Seta, che permette di avvicinare grandi e piccini al mondo dell’arte contemporanea e di promuovere il territorio della Valle Trompia grazie al viaggio a tappe all’interno di alcuni luoghi culturali del territorio. A completare l’opera sarà la maxi installazione "Bufonoide" che S.O.B. realizzerà sul Monte Maniva, una delle mete più frequentate della Valle bresciana, nota per le sue miniere, per chiese con all’interno opere preziose e per i piccoli borghi pittoreschi. In occasione della sosta ai Magli di Gigetto, sono state organizzate alcune iniziative per grandi e piccini: sabato 27 maggio alle 15 "Gigetto" arriva ai Magli, che sono aperti dalle ore 15 alle 18.