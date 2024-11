Livigno, cacciatore si ferisce nel bosco: deve intervenire d’urgenza l’elisoccorso

Livigno – Una bella giornata all'aria aperta con gli amici è finita nel peggiore dei modi per un cacciatore di 53 anni. L'uomo, forse per un piede in fallo, è caduto e ha battuto violentemente la testa a terra, mentre era impegnato nella zona di Trepalle, frazione di Livigno. L'allarme è stato dato prima delle 16. Sul posto l'eliambulanza che ha portato il ferito in codice giallo (indice di media gravità) agli Spedali civili di Brescia.

Il cacciatore era cosciente. Sempre oggi, ha avuto bisogno di cure da parte dei sanitari una donna di 53 anni dopo una lite fra vicini nel Comune di Lovero. L'evento violento è delle 16 circa. Sul posto l'automedica. La ferita è stata portata al Morelli di Sondalo in codice giallo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Tirano.