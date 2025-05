L’isola ecologica aiuta la raccolta porta a porta

Per ora interessa solo chi abita in piazza Cavour e nelle case che affacciano su scalinata Ligari, ma non è escluso che in futuro possano sorgere anche in altre zone: l’isola ecologica intelligente, installata nella “piazza vecchia“, dovrebbe andare a risolvere alcuni problemi di decoro urbano emersi da quando ha preso avvio, il 3 marzo, il progetto “Differenziamoci“, sistema di raccolta porta a porta che prevede il ritiro della frazione umida e del secco residuo all’interno di mastellini da lasciare a bordo strada. Esposizione e ritiro non tempestivo di questi recipienti hanno avuto come effetto un certo disordine pressoché quotidiano, soprattutto nelle vie del centro storico, cui Comune di Sondrio e Secam hanno voluto ovviare, con l’installazione in via sperimentale di un’isola ecologica informatizzata. "La raccolta di carta e plastica rimane invariata come modalità e come giorni di ritiro, nell’isola le persone abilitate, con la tessera sanitaria, potranno attivare il sensore collegato allo sportello scelto e conferire la tipologia di rifiuto tra vetro, umido e frazione secca residua – spiega l’assessore all’Ambiente Carlo Mazza – I primi risultati della raccolta differenziata sono incoraggianti".