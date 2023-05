L’Iliade e Shakespeare I grandi classici riletti dai ragazzi delle medie

Appuntamento a teatro con le Scuole Medie di Boffalora Sopra Ticino. Domani, partire dalle 18, all’oratorio andranno in scene alcune rappresentazioni teatrali ideate, prendendo spunto da storie classiche, direttamente dalle classi 1B, 1A, 2A e 3A. Spazio a tre "esibizioni artistiche" pensate direttamente dai ragazzi delle classi medie, ovvero L’iliade in gioco (classi 1B e 1A, tratto dall’Iliade), La Realtà di un Amore (2A, da Romeo e Giulietta), e Disastri in Scena – Quando Ulisse incontra la 3A (classe media 3A, dall’Odissea). A un prezzo simbolico, sarà possibile avere i biglietti dello spettacolo (creati direttamente in classe).