Libri sul lago, è Festival. Un’estate con mille storie

SARNICO (Bergamo)

Ritorna sul lago d’Iseo "Libri sul lago festival", rassegna di storie e di luoghi organizzata dall’associazione culturale Scenari e da La Libreria del Lago di Sarnico con il sostegno dei Comuni e delle biblioteche di Credaro, Villongo, Predore, Sarnico, Paratico, Iseo, Lovere e di Mondadori Lovere, e il patrocinio di Visit Lake Iseo. La rassegna ospita per la sua terza edizione sette autori noti della narrativa italiana contemporanea, con i loro ultimi libri. Anche quest’anno il festival, ideato e diretto da Roberta Martinelli, si svolgerà in alcuni dei luoghi più belli del lago d’Iseo e racconterà storie molte diverse tra loro, dal giallo al romance, dalle storie famigliari all’avventura. Si parte stasera a Credaro (20,30, chiesa di S.Giorgio) con la scrittrice Roberta Recchia e il suo libro d’esordio, diventato un caso editoriale internazionale “Tutta la vita che resta” (Rizzoli), che esplora i meccanismi della vergogna e del lutto, ma soprattutto dell’affetto e della cura. Il libro ha già venduto i diritti per la traduzione in oltre 15 Paesi europei. L’8 giugno a Predore sarà la volta di Stefania Auci con il suo bestseller “I leoni di Sicilia” e l’ultimo romanzo “L’Inverno dei Leoni”, mentre il 29 giugno, a Paratico, toccherà a Rokia e al suo “Guilty. Drunk in love”. Martedì 2 luglio a Villongo Alice Basso racconterà il suo romanzo giallo “Una festa in nero”. Il 12 luglio a Sarnico, invece, sarà presente Aurora Tamigio con il suo romanzo d’esordio “Il cognome delle donne³. Il 3 agosto a Lovere Ade Zeno presenterà il romanzo d’avventura “I santi mostri”, mentre il 6 settembre a Iseo la serata finale vedrà protagonista Elena Molini con “La bottega delle seconde occasioni”. Info su Eventbrite.it

Michele Andreucci