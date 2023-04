Libri e letture Una prima sull’Alto Lario

Colico legge. È il primo festival letterario del paese dell’Alto Lario, in programma nel week end del 22 e 23 aprile all’auditorium Michele Ghisla di via alle Torri. Al primo festival letterario di Colico ci saranno Alice Basso, Luca Crovi, Paolo Roversi definito il Dan Brown italiano. Gli autori, molto noti non solo nel panorama italiano, dialogheranno con il pubblico guidati dalla curatrice del festival Rosa Teruzzi (foto), a sua volte scrittrice giallista, caporedattore del programma tv "Quarto Grado" e colichese di adozione. L’obiettivo è portare i cittadini e i visitatori a riunirsi intorno al libro, scoprire l’universo che si cela dietro la scrittura e condurli a riflessioni che favoriscano il confronto.