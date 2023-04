Letteratura storica Marcello Simoni inaugura il Festival

Ha come titolo "La storia tra le righe" è prenderà il via domani per svilupparsi in tre giornate di incontri con gli autori: è la prima edizione del Festival di letteratura storica che nasce su impulso di Fondazione Palio e del Comune di Legnano, ideato e curato da Incipit Eventi culturali e letterari di Amanda Colombo, con la collaborazione di Università Cattolica, Università Statale di Milano, Università degli Studi e Fondazione Arte della Seta Lisio-Firenze. Ad inaugurare il Festival, domani alle 21, sarà Marcello Simoni (nella foto) che guiderà i partecipanti alla scoperta di come nasce un romanzo storico in un incontro dal titolo "La Storia nelle storie: la magia del romanzo storico". P.G.