Ladri scatenati in Valle, nel mirino case isolate: “Girano e puntano quelle dove non si vedono luci accese”

Sondrio – Il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta ha utilizzato anche i social per mettere in allerta i propri concittadini, ma è allarme pure tra Ardenno e Talamona, a Teglio e nella media Valle tra Albosaggia, Cedrasco, Fusine e Berbenno, dove proprio nella notte tra domenica e lunedì con una spaccata sono state rubate ben 13 biciclette dal negozio E-motion electric bike. Ma se in quel caso è lecito pensare a una banda di professionisti esperti, per i furti tentati (alcuni pure messi a segno e denunciati) un po’ a macchia di leopardo in questi giorni in Valtellina e Valchiavenna, soprattutto in abitazioni isolate, è più facile pensare a persone che tentano il colpo, sfruttando soprattutto il favore del buio che poco dopo le 17 è già totale.

“A quell’orario – spiegano i carabinieri – la gente è ancora fuori per lavoro o per fare compere e commissioni. I malintenzionati girano e puntano soprattutto le case dove non si vedono luci accese e poco illuminate anche all’esterno. Quello prenatalizio è storicamente il peggiore per questo genere di reati”. Da parte delle forze dell’ordine si cerca soprattutto di lavorare sulla prevenzione, rafforzando i servizi nell’arco orario che va dalle 16 alle 20, ma il consiglio è di tenere, oltre agli occhi aperti, almeno una luce accesa. E la porta ben chiusa a chiave, perché nei piccoli paesi c’è ancora chi non è abituato a farlo.

Oltre alle abitazioni private, meglio se in posizioni distanti da altri edifici, i ladri hanno visitato anche due ristoranti nella zona di Teglio: tentativo di furto dal noto – per gli amanti dei pizzoccheri cucinati a regola d’arte – Belandin, nella frazione Ca’ Scranzi e nell’ormai ex trattoria Orio, dove invece il o i ladri hanno sottratto diversi oggetti. La Valle comincia ad avere paura anche perché ai ladri “alla porta” si devono aggiungere, ieri mattina, la tentata rapina al Crédit agricole di Castione e nella notte tra domenica e lunedì la spaccata avvenuta lungo la provinciale in territorio di Berbenno ai danni di un negozio di bici, fruttata ai ladri un bottino di oltre 50mila euro. Le difficoltà di fuga dalla valle non scoraggiano i malintenzionati.