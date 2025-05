Torneo di scacchi blitz in biblioteca

Impegnativo per chi partecipa, avvincente per chi osserva. Domenica la Biblioteca Rajna ospiterà la seconda edizione del torneo di scacchi blitz "Città di Sondrio", organizzato dal Circolo Scacchistico Sondriese in collaborazione con il Comune. La giornata prevede sei turni di gioco, con raccolta delle iscrizioni dalle 14 alle 14.20, il primo turno alle 14.30 e gli altri a seguire, fino alle premiazioni, previste alle 17.30. Per partecipare è obbligatoria la preiscrizione, entro le 18 del 24 maggio, da effettuarsi inviando un messaggio whatsapp o un sms, specificando nome e cognome, ai numeri 347 8333361, 347 4418372, 340 2855794 oppure scrivendo a claudio.musso66@gmail.com. La preiscrizione deve essere confermata con il pagamento della quota di iscrizione, 10 euro a persona, 5 per under 18 e over 65, con bonifico sul conto corrente intestato al Circolo Scacchistico Sondriese: IT 80N0623011010000016075842. Nella causale è necessario specificare nome, cognome e iscrizione al torneo: la ricevuta va inviata a claudio.musso66@gmail.com.

In sede di torneo, a partire dalle 14, potranno essere accettate eventuali altre iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 40. Per chi vuole assistere alle gare, l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

S.B.