I proprietari fuori casa. I ladri in azione

Domenica scorsa era una bella giornata di sole in provincia di Sondrio, una delle prime con temperature gradevoli e in molti ne hanno approfittato per raggiungere le baite in montagna, fare escursioni o gite al lago, lasciando però incustodite le loro abitazioni. Ne sa qualcosa un imprenditore di Ardenno che, nel tardo pomeriggio, rientrando a casa, ha fatto l’amara sorpresa. L’abitazione è una villa in frazione Masino, non molto distante quindi dalla trafficata Statale 38 e dalla variante di Morbegno, che portano verso Lecco e Milano.

Il ladro o i ladri evidentemente hanno curato i proprietari e - sapendo che non erano in casa- sono andati a colpo sicuro, portando via denaro contante. All’imprenditore non è rimasto che denunciare il furto ai carabinieri. Nei pressi dell’abitazione sono posizionate delle telecamere che potrebbero essere utili agli uomini in divisa che indagano sull’accaduto. Le Forze dell’ordine invitano sempre i cittadini a segnalare persone ed auto sospette. Pa.Pi.