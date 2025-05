A Tirano e Montagna le pietre di inciampo in ricordo dei deportati. Svanosio e Lavelli

Da ieri anche la Valle annovera due pietre d’inciampo: una a Tirano, in via Rasica, per Camillo Lorenzo Svanosio, e una a Montagna in Valtellina in memoria di Alessandro Lavelli, deportati nei campi di sterminio e di lavoro nazisti. In mattinata la cerimonia a Tirano dopo un incontro all’istituto Pinchetti con alcune classi del Polo Liceale, del Musicale e del Professionale; nel pomeriggio il progetto è stato presentato a Montagna, alla presenza della nipote di Lavelli, Isabella.