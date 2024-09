Valmalenco, ancora ladri in azione in un albergo: l’incubo di una banda specializzata

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – È l’estate dei ladri negli hotel di montagna, quella che sta per concludersi. Dopo i colpi messi a segno tra il 25 e il 26 agosto scorsi in alta Valle Spluga, dove sono stati ‘’visitati’ quattro hotel (tre a Madesimo e uno a Campodolcino) e in tre di questi i malviventi sono riusciti a portare via in totale più di 30mila euro in contanti e un van con il quale poi sono scappati fino a Bette, dove lo hanno abbandonato, un tentato furto si è registrato questa volta in Valmalenco, all’hotel Tremoggia di Chiesa in Valmalenco.

Qui un ospite, insospettito dai rumori, ha aperto la finestra e intravisto nel buio due persone che stavano trasportando qualcosa di simile a uno scatolone. I ladri a quel punto si sono dileguati, mentre l’uomo che li aveva notati ha chiamato i proprietari dell’hotel, i quali a propria volta hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

All’interno dell’hotel pochi danni, soltanto alcuni cassetti della reception forzati, ma senza che sia stato rubato alcunché e il buco nello stanzino da dove è stata asportata la cassaforte del peso di oltre 300 kg, poi abbandonata in giardino. Un particolare: i ladri si sono impossessati delle chiavi di un furgone di proprietà dell’hotel, probabilmente con l’obiettivo di replicare il furto del van e la fuga a bordo di questo messa a segno a Pianazzo di Madesimo. Si tratta forse della stessa banda degli hotel? Non è escluso e gli inquirenti stanno proprio studiando i precedenti colpi per cercare dettagli che lo possano confermare.