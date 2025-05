Consorzio Agrario, Codega entra nel CdA. Coldiretti: strategico per la montagna

Michele Codega entra nel direttivo del Consorzio Agrario Lombardo e per la Valtellina agricola potrebbero nascere nuove opportunità. A darne notizia è la Coldiretti Sondrio che si è subito congratulata con il suo socio e consigliere per essere entrato a far parte del Consiglio di amministrazione dello storico consorzio presieduto dal riconfermatissimo Fortunato Trezzi. Michele Codega, allevatore da oltre 40 anni con un’azienda agricola che conta più di 300 capi, rappresenta l’eccellenza e la tradizione dell’allevamento valtellinese. Con passione e dedizione, gestisce il suo alpeggio in Val Cervia, dove ogni estate trasferisce l’intera mandria, mantenendo viva una pratica antica e fortemente legata al territorio.

"La presenza di Codega nel CdA del Consorzio Agrario Lombardo è un riconoscimento al valore della nostra agricoltura montana e alla competenza degli imprenditori di Coldiretti Sondrio – commentano il presidente e il direttore di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini e Giancarlo Virgilio –. La sua esperienza sarà fondamentale per garantire che le esigenze degli allevatori e degli agricoltori di montagna trovino spazio nelle scelte strategiche del Consorzio". L’elezione di Trezzi e l’inserimento di Codega segnano una nuova fase per il Consorzio Agrario Lombardo, che si conferma sempre più vicino alle realtà produttive del territorio, con uno sguardo rivolto all’innovazione e alla sostenibilità, senza dimenticare le radici e la tradizione. Coldiretti Sondrio "si augura che questa collaborazione possa portare a nuove opportunità per il settore agricolo provinciale, valorizzando le produzioni locali e sostenendo le imprese nelle sfide del futuro".

Fulvio D’Eri