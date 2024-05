La solidarietà senza confini. Sondrio e la brasiliana São Mateus. Vent’anni di gemellaggio

Sondrio e São Mateus. Un cammino insieme durato ben vent’anni di gemellaggio. Un passo alla volta, ma ogni volta un passo fatto esclusivamente con il cuore per dare vita a nuove esperienze di fraternità e condivisione. Un meritevole traguardo raggiunto con la piena consapevolezza che negli anni l’amorevole legame Sondrio San Mateus ha trasformato esistenze e messo in moto energia, tempo, risorse per doni reciproci e che non può certo non essere festeggiato in grande stile con un evento speciale. Sabato 1 giugno, alle 18.30, infatti, alla casa del Rugby a Sondrio avrà luogo una grande festa e la cena solidale preparata con cura dal Gruppo Alpini di Sondrio.

Per l’occasione saranno presentati i numerosi e ammirevoli progetti di cooperazione in Brasile e il futuro viaggio dei volontari a Sao Mateus. Durante la serata, che offre una ulteriore riflessione sull’esperienza condivisa, saranno ovviamente rafforzati i legami fra le due comunità. Un gemellaggio prezioso quello fra Sondrio e San Mateus che fa scuola e diviene crescita umana per chi lo vive accendendo il focus sul rispetto dell’altro e delle reciproche esigenze. Una iniziativa molto amata nel sondriese, ben accolta dall’amministrazione comunale, in particolare dagli assessori Maurizio Piasini, assessore ai Servizi Sociali, Marcella Fratta, assessore alla Cultura e Istruzione e Raffaella Volpatti, assessore comunale ai gemellaggi, da sempre sensibili alla tematica. Grande e apprezzato impegno quello messo in campo da Francesco e Maria Racchetti, anime belle e sensibili che hanno portato al gemellaggio. Sono riusciti a far crescere l’associazione Sondrio Sao Mateus: a danca da Vida Odv incentivando la partecipazione attiva. Per festeggiare il ventennale è prevista per domani una camminata con ben 900 alunni di elementari e medie fino al Parco Bartesaghi. G.G.