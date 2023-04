La passione di leggere Incontri con gli autori

Un patrimonio della città. Dopo essere stata ospitata nelle ultime edizioni allo spazio Daste e in piazzale degli Alpini, la Fiera dei Librai torna in centro a Bergamo, sul Sentierone, dal 21 aprile al 1° maggio. "Il ritorno sul Sentierone è importante, soprattutto in questo anno di Capitale della Cultura", sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, che ha caldeggiato, insieme agli esercenti, questo ritorno nel centro cittadino.

Scartata l’ipotesi di un tendone con centinaia di posti, ci sarà solo una piccola (50 posti) sala lettura allestita all’interno della Fiera, che quest’anno è arrivata alla 64ª edizione ed è organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano Librai e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber (Arnoldi, Nani, Palomar, Il Parnaso Punto a capo): gli incontri con gli autori (in tutto una cinquantina) si terranno all’auditorium di Piazza della Libertà, al centro culturale San Bartolomeo e nella rinnovata Sala Musica del Teatro Donizetti. Tra gli altri arriveranno Mauro Covacich con un reading da "L’avventura terrestre" (22 aprile, ore 18 auditorium); Walter Veltroni che presenterà il suo "Buonvino tra amore e morte" (26 aprile, ore 21 auditorium); Nicola Lagioia con "Presto saprò chi sono", sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura (20 aprile, ore 17 auditorium); Marco Calabresi "Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere" (29 aprile, ore 18,30 auditorium).

Sul ricco versante locale, invece, sono da segnalare Vincenzo Mazzoleni che venerdì 21 aprile alle 18, nella Sala Lettura del Donizetti, presenterà "Saluti da Bergamo: Il fascino di una città nelle cartoline d’epoca (1890-1940)", e Durim Taci, che sabato 22 alle 15 (Sala Lettura del Donizetti) presenterà "Una presenza che sfugge", cronaca su Bergamo, la città più colpita in Europa dal Covid. Michele Andreucci