La Mille Miglia al Museo Fratelli Cozzi nelle fotografie scattate da Mailander

C’è anche Legnano tra i punti di riferimento della mostra sulle immagini storiche della 1000 Miglia realizzate da Rodolfo Mailander: ha aperto ieri 1000 Miglia by Mailander, l’inedita mostra che, a cent’anni dalla nascita, racconta il trait d’union tra cultura, società e mondo automobilistico attraverso alcuni dei più significativi scatti realizzati da Mailander - fotoreporter e poi responsabile delle relazioni internazionali per Fiat - concessi eccezionalmente dal Revs Institute in Florida. La mostra propone un viaggio a tappe in pieno stile 1000 Miglia, coinvolgendo quattro dei principali poli museali dell’auto in Italia - Museo Mille Miglia di Brescia, Museo Nicolis di Villafranca di Verona, il Museo Fratelli Cozzi di Legnano e, dal 6 giugno, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, a cui si aggiunge, in un unico progetto, la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica. P.G.