La marcia della pace da Bergamo e Brescia fino al ponte Giusi

I pellegrini, che domenica 7 maggio parteciperanno alla Marcia della Pace, evento all’interno del programma di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e che collegherà le due città capoluogo di provincia unite dalla tragedia del Covid, termineranno il loro cammino a Palazzolo sull’Oglio. I due cortei, quello di Bergamo e quello di Brescia, concluderanno la propria marcia sul ponte Sara Giusi.

"Siamo orgogliosi che per questo appuntamento dedicato alla Pace, quanto mai attuale e essenziale in questo periodo storico, sia stata scelta la nostra città, da sempre attenta a queste tematiche – ha commentato il sindaco Gianmarco Cossandi –. Qui, al confine tra due province che nel passato si sono date battaglia, oggi ci sono cinque ponti che come dita delle mani si allungano da Brescia a Bergamo e viceversa per stringersi: l’incontro delle due comunità sul fiume Oglio, ieri confine naturale e ora punto d’unione, sarà per tutti noi un modo tanto simbolico, quanto concreto per inviare un messaggio e un appello alla Pace. Un tema così prezioso da essere non a caso custodito anche nella Costituzione della nostra Repubblica".

La Marcia della Pace 2023 è frutto del lavori del Coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani di Bergamo e il Coordinamento degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale di Brescia, insieme alla Rete della pace di Bergamo e alla Consulta della pace di Brescia.

Dal ponte Giusi i cortei fluiranno nel Parco fluviale Metelli, dove potranno entrare non più di cinquemila persone e dove sono previsti diversi eventi.

Milla Prandelli