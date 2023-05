La Latteria fa il tifo per un ritiro estivo del Parma in quota

La Latteria di Livigno sbarca

al Tardini di Parma per una collaborazione a 360° che potrebbe essere preludio

a un futuribile ritiro estivo

dei Ducali nella perla dell’Alta Valtellina, anche perché sembra superato il fatto

di allenare i giocatori a quote più basse (Livigno è a 1.800 mt). La partita di Serie B tra Parma e Cagliari ha sancito

di fatto l’esordio o, meglio,

la prima ufficiale della collaborazione tra la squadra maschile del Club e la Latteria di Livigno, che ha pure ideato un nuovo prodotto: Saor, una bibita che ha quale ingrediente principale il siero fresco di latte con aggiunta di frutta, ideale per gli sportivi. Latteria

di Livigno ha avuto il piacere

di far testare e degustare altri prodotti a tutto il Parma Calcio, "dalle prime squadre fino alle giovanili: yogurt, gelato, burro, formaggio e latte".

La realtà valtellinese

ha accompagnato anche

la disputa del 2° Torneo Internazionale Copa Crozada, organizzato nel weekend pasquale da Parma Academy

e dedicato a tutte le società partner in Italia e nel mondo, con la presenza di oltre 1.700 persone tra piccoli atleti

e spettatori. Un colpaccio,

per rimanere in termini calcistici, per una realtà

assai solida come la Latteria

ma anche un’opportunità turistica per Livigno che potrebbe pensare di proporre al Parma, desiderosa

di ritornare in serie A,

di effettuare il ritiro estivo

sul campo da calcio del centro sportivo. È da qualche stagione che Livigno tenta di portare una squadra di calcio

ad effettuare il ritiro. Che sia proprio il Parma a inaugurare questo filone di promozione turistico-sportiva?

F.D.E.