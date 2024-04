La Grande notte del jazz in città. Sul palco quaranta artisti La settima edizione della Grande Notte del Jazz a Brescia offre tre percorsi musicali in spazi suggestivi del Teatro Grande, con più di 40 artisti internazionali che si esibiscono in un viaggio musicale che spazia dal jazz tradizionale alla sperimentazione. La serata si concluderà con un concerto in Sala Grande e, per pochi fortunati, una "Late Night Jam" fino a mezzanotte e trenta.