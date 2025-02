La compagnia Barfì & Friends apre la stagione teatrale

Sarà la povera gente, "Pora gènt!" questo il nome della commedia dialettale, a tenere a battesimo sabato prossimo primo marzo la nuova stagione teatrale di Ponte in Valtellina con in cartellone quattro appuntamenti sino a maggio. A rompere il ghiaccio, gli attori della compagnia Barfì & Friends con il lavoro scritto e diretto da Fulvio Schiano che torna in scena dopo le quattro rappresentazioni da tutto esaurito dello scorso novembre al Cinema Teatro Mignon di Tirano. La compagnia di Baruffini torna a Ponte in Valtellina a distanza di due anni da "L’ultima fadiga" dedicato alla vita avventurosa di Cici Bonazzi, emigrato tiranese in Australia, e attraverso la sua biografia alla storia di tanti valtellinesi che cercarono fortuna in quel Paese.

Anche "Pora gènt", pièce ispirata a fatti e persone realmente esistiti, propone al pubblico una storia lontana nel tempo, ma ricca di valori e sentimenti attualissimi come la solidarietà e la fraternità. Una storia che diverte e commuove. Biglietto ingresso: Posto Unico 10,00 euro – Ridotto (fino a 14 anni e disabili): 5,00 euro. Informazioni e prenotazioni dei biglietti: cinemavittoria@intrecci.net o presso la biblioteca comunale Libero Della Briotta: telefono 0342 489017. I biglietti si possono acquistare anche il giorno dello spettacolo al Teatro Cinema Vittoria dalle 17 alle 21.

Sara Baldini