Incidente sulla Statale 38 dello Stelvio, due feriti nello schianto: chiusa la strada

Sondrio – Due uomini di 44 e 80 anni sono rimasti ferite a seguito di un incidente avvenuto martedì mattina sulla Statale 38 “Dello Stelvio”, in provincia di Sondrio. Lo schianto ha coinvolto due auto e ha avuto luogo intorno alle ore 6 al chilometro 35 della strada. Per consentire i soccorsi e ripristinare la viabilità in sicurezza, Anas è stata costretta a chiudere la Statale in entrambe le direzione e deviare il traffico sulle strade secondarie.

Sul posto sono accorse due ambulanze coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che hanno trasportato i feriti, in codice giallo, all’ospedale di Sondrio. Allertata anche la polizia stradale, che dovrà effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente.