Un giunto mette in crisi la viabilità sulla Ss 38. Traffico deviato con gli operai Anas

La trafficata strada statale 38 “dello Stelvio” ieri è stata provvisoriamente chiusa al traffico a Sondalo (km 85) per consentire l’intervento urgente di ripristino di un giunto di dilatazione sul ponte sul fiume Adda. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas e la squadra di intervento si sono messi al lavoro per riaprire al traffico la statale e ripristinare le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.